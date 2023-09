Ni Mbappé es suficiente: PSG concretó con Luis Enrique su peor arranque de temporada desde el 2010

Ya no están Lionel Messi ni Neymar, pero el Paris Saint-Germain continúa teniendo uno de los planteles más importantes de Europa, siendo el máximo referente Kylian Mbappé. No obstante, el inicio de la temporada 2023-2024 no les está sonriendo, específicamente en el campeonato francés, donde las críticas ya van cayendo sobre el proyecto de Luis Enrique.

PSG recibió al Niza por la quinta fecha de la Ligue 1. En el Parque de los Príncipes se le hizo un reconocimiento a Marco Verratti, histórico del club que se marcha a Qatar, pero lejos de sostenerse un ambiente de fiesta fue todo lo contrario.

La visita sorprendió a los parisinos, que ni con el doblete de su capitán Kylian Mbappé pudieron evitar la derrota 2-3. En el certamen, el PSG apenas tiene 8 puntos y ya dejó pasar otros 7 que estuvieron en disputa.

Mal inicio para Luis Enrique en PSG

Estas cifras reflejan un mal presente para el equipo, algo que no se vio jamás desde que Nasser Al Kkelaifi llegó al club. Desde el curso 2010-11 que no tenían un comienzo de temporada igual, periodo en el que ni el actual presidente estaba a cargo.

La producción del PSG en la Ligue 1 se alcanzó a partir de dos victorias, dos empates y una derrota. A esto se agrega que han dependido de Kylian Mbappé para marcar 7 de sus 10 goles en la campaña. El proyecto del entrenador español no termina de afirmarse en la capital.

La última vez que tuvieron esos números no llegaron a revertirlo sobre el final, pues el cuarto lugar fue suyo. Sin campeonato ni Champions League, hecho que complicaría las cosas en un club que ya tiene muchos problemas internos.

Kylian Mbappé es el goleador de la Ligue 1 con 7 anotacionesFuente: AFP

Y se viene la Champions League

PSG, a pesar de un doblete de Kylian Mbappé y del debut de Randal Kolo Muani en el segundo tiempo, sufrió su primera derrota de la temporada contra el Niza 2-3 en el Parque de los Príncipes.

Su rival, que sigue invicto, escaló provisionalmente al segundo puesto de la tabla, a un punto del Mónaco, el líder, que visita el domingo al Lorient, y con un punto de ventaja sobre el PSG (3º) y el Marsella (4º). El Niza se llevó los tres puntos merced a los goles del nigeriano Terem Moffi (21, 68) y de Gaëtan Laborde (53).

Paris Saint-Germain, que tenía en su mano posibilidad de ponerse líder provisional del campeonato, prepara así de la peor de las maneras su estreno en la Champions League la próxima semana ante el Borussia Dortmund.

