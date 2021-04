Keylor Navas brilló en el duelo de ida ante Bayern Munich por la Champions | Fuente: AFP

París Saint Germain volvió al triunfo en la Ligue 1 con una contundente goleada por 4-1 ante Racing de Estrasburgo, donde volvió a brillar Kylian Mbappé.

Este martes, el PSG recibirá a Bayern Munich en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League, por lo que el resultado les permite llegar a tope para tratar de cerrar su clasificación, aunque algo causó la preocupación en los franceses.

El portero costarricense Keylor Navas fue sustituido en el descanso del encuentro ante el Estrasburgo, de la Ligue 1, dejando su lugar para el ingreso de Sergio Rico.

Keylor Navas, una de las figuras del conjunto de Mauricio Pochettino en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich, no saltó al césped del estadio de la Meinau junto al resto de compañeros para disputar la segunda mitad del duelo de la competición gala.

El exarquero del Real Madrid no dio síntomas de lesión alguna en el primer tramo del choque y aún no hay notificación oficial de una dolencia que pudiera haber provocado el cambio. Esto se produjo cuando PSG ya ganaba por 3-0 y aunque Pochettino pudo haber optado por darle descanso, no sucedió lo mismo con Mbappé.

París Saint Germain recibirá en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich el próximo martes. En la ida, el cuadro francés venció por 2-3 en el Allianz Arena y un empate le será suficiente para tener el boleto de semifinales.

Kylian Mbappé marcó un golazo ante Estrasburgo | Fuente: RMC Sports





