El colombiano Radamel Falcao protagonizó el "debut soñado" con el Rayo Vallecano, con el que logró la victoria frente al Getafe, en la Liga española, y contribuyó al triunfo con un gol, en lo que fue el quinto debut de su carrera celebrando un tanto.



El 2 de octubre de 2005, Falcao debutó en la Liga argentina, en el césped Monumental de Núñez, en la victoria (3-1) de River Plate sobre Independiente de Avellaneda, a la que contribuyó con un doblete.



El 16 de agosto de 2009, tras su fichaje por el Oporto, Falcao debutó con el equipo portugués ante el Paços de Ferreira (1-1), anotando el único tanto de los 'Dragones azules' y dando inicio a un periodo que se saldó con 2 Ligas, 2 Copas de Portugal, 2 Supercopas y una Liga Europa.



Tras la derrota en Valencia en su debut con el Atlético de Madrid, Falcao se reencontró con sus debut goleador en Francia. Fue el 10 de agosto de 2013 con elMónaco, con el que celebró un tanto y la victoria frente al Girondins de Burdeos.



Un año después se marchó a Inglaterra. Con el Manchester United tuvo sus primeros 23 minutos el 14 de septiembre de 2014 en la goleada por 4-0 ante el Queens Park Rangers, pero se quedó sin marcar, y con el Chelsea, el 2 de agosto de 2015, lamentó una derrota contra el Arsenal en la final de la Community Shield, en la que solo jugó la segunda parte.



En 2016, durante su segunda etapa en el Mónaco, firmó su regreso con gol en la derrota ante el Fenerbahce, por 2-1, en Liga de Campeones.



A su llegada a Turquía en septiembre de 2019, Falcao fue recibido como una estrella por los aficionados del Galatasaray, a los que brindó un gol en el triunfo de su debut ante el Kasimpasa en la cuarta jornada de la Superliga.



Su último debut goleador ha sido en su regreso a la Liga española con la camiseta del Rayo Vallecano. Saltó al césped en el minuto 70 y en el tiempo que estuvo sobre el césped provocó un córner que acabó en gol y marcó un tanto para certificar la victoria ante el Getafe.



Estoy muy contento y muy agradecido con el cuerpo técnico, compañeros y este publico que nos ha apoyado. Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho animo y me he sentido muy a gusto", dijo Falcao, al término del partido contra el Getafe.

