Erling Haaland goleador del Borussia Dortmund. | Fuente: AFP

Real Madrid busca un fichaje 'galáctico' para la siguiente temporada y en caso Kylian Mbappé no llegue a la Casa Blanca, el 'Plan B' del cuadro merengues es otra de las sensaciones del fútbo, europeo: el atacante noruego Erling Haaland de Borussia Dortmund.

"Por supuesto que será difícil. Haremos todo lo posible para que nuestros mejores jugadores nos sean fieles en el futuro", señaló sobre el futuro de Haaland, Hans-Joachim Watzke, el director general del Dortmund, al periódico 'Welt am Sonntag'.

Uno de los últimos en opinar sobre Haaland es Steve McManaman, exjugador de Real Madrid y Liverpool, que cree que al atacante de 21 años le gusta el equipo español.

"¿Creo que el Liverpool estará en la pelea por fichar a Erling Haaland el próximo verano? No. Realmente creo que existe la posibilidad de que se dirija al Real Madrid y creo que al jugador personalmente le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos", aseguró McManaman en 'horseracing.net'.

¿Liverpool rival de Real Madrid?

McManaman, además, dijo que Liverpool no podrá conseguir el pase de Haaland debido a los intereses económicos del representante del futbolista, Mino Raiola.

"No creo que el precio del traspaso sea la razón por la que el Liverpool no estará en el mercado de Erling. Creo que son todas las otras variables que conlleva fichar a un jugador de su calibre. Obtendría un gran salario y una vez que le pagas a un futbolista una gran cantidad de dinero, todos los demás jugadores querrán lo mismo. Mino Raiola querría una tonelada de dinero no sólo para Haaland, sino también para él y no creo que el Liverpool quiera participar en eso", culminó.





