Achraf Hakimi tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2022 | Fuente: AFP

El Real Madrid cuenta con una de las plantillas de mejor valor en el fútbol mundial, pero llegado el tiempo de un nuevo inicio de temporada, al elenco merengue siempre se le exige más, por ello se recurre a la llegada de nuevos jugadores para fortalecer al equipo.

Sin embargo, el equipo de Zinedine Zidane tiene a futbolistas cedidos en otros clubes donde han alcanzado un gran rendimiento, teniendo la experiencia necesaria para retornar a la ‘Casa Blanca’.

Es el caso del marroquí Achraf Hakimi, lateral de 21 años que pertenece al Madrid pero en las últimas dos temporadas jugó cedido en Borussia Dortmund. Es ahí donde Achraf está completando sus mejores registros a nivel indiviudal: en la Bundesliga 2019-20 suma la mayor cantidad de minutos de toda su trayectoria, ha anotado tres goles y tiene diez asistencias, con lo que está en el ‘top 3’ de su escuadra en este aspecto. Finalizado el fútbol teutón, vencerá su préstamo al Dortmund y tendrá que retornar a España.

“Fue difícil salir del Real Madrid, pero si no tienes oportunidades, es bueno para tener minutos. Me gustaría seguir jugando, soy joven y si es en el Madrid estaré encantado”, explicó el defensor en ‘El Chiringuito’.

Hakimi tiene contrato hasta junio de 2022 con Real Madrid y en España se sostiene la versión que pensaría renovarle hasta 2025 para que sea el relevo de Daniel Carvajal. Sin embargo, Achraf ha negado que alguien del club se haya puesto en contacto con él de momento: "No he tenido ninguna llamada del Madrid desde que me fui”, mencionó.