Real Madrid es el tercer equipo en la carrera de Gareth Bale. | Fuente: EFE

El irregular momento de Gareth Bale a nivel futbolístico llevó a que seguidores del Real Madrid lo abucheen mientras fue sustituido en la última caída por 1-0 a manos del Barcelona. Eso no dejó nada contento a su agente Jonathan Barnett, quien en diálogo Sky Sports arremetió contra esta secta de hinchas y lamentó la mala manera cómo tratan al jugador de 29 años.

"Francamente, los hinchas del Real Madrid deberían sentirse avergonzados. Gareth Bale merece el mayor de los respetos y la forma en que ellos lo han tratado es una desgracia, esta generación de aficionados hablará de los logros de Gareth durante los próximos años. Deberían besarle los pies", dijo Barnett..

Por otra parte, Jonathan Barnett descartó que Gareth Bale vaya a dejar el Real Madrid en el siguiente periodo de transferencias, asegurando que él se encuentra muy cómodo en el equipo español y en el club también desean contar con su presencia.

"A pesar de todas las historias que se escriben en medios españoles, él es feliz en el Real Madrid y habla razonablemente en español. No hay problemas entre él y los demás jugadores del equipo, las personas que redactan estas cosas no saben nada de él. No ha habido una sola conversación sobre su salida, no irá a ninguna parte. Él está satisfecho en el club y quiere quedarse", finalizó Barnett.