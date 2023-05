Carlo Ancelotti: "Disfruto jugar una final porque siempre pienso que puede ser la última"

Este sábado, Real Madrid se medirá ante Osasuna por la final de la Copa del Rey y, previo a este importante encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se refirió a la actualidad del equipo y a sus expectativas para lograr este nuevo título y a las semifinales ante Manchester City por la Champions League.

"Jugar una final siempre genera ilusión. Me gusta disfrutarlas porque siempre pienso que puede ser la última. Lo pensé en 2003 y lo pienso ahora. Por eso le pido a los jugadores que lo disfruten. Hemos logrado esta final con mérito ganando partidos muy complicados. Hay que disfrutar de la final y dar lo mejor para ganar. A nivel mental no hace falta empujar a los jugadores en partidos como este", sostuvo el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega de la 'Casa Blanca' agregó que, de momento, se encuentra enfocado en la final ante Osasuna y todavía no piensa en el duelo ante el conjunto citadino por la Champions: "Mañana no pensaremos en otra cosa que no sea salir con toda la energía para ganar otro título. Los jugadores están muy motivados y preparar estos partidos es bastante sencillo".

En tanto a los retos que le quedan con Real Madrid esta temporada, Ancelotti sostuvo: "¿Qué me juego en los próximos 11 días? Me juego una final de Copa y una semifinal de la Champions. Nada más, mi vida está bien. Mi futuro está muy claro porque mi contrato caduca en 2024, no mañana. Siento un cariño extraordinario por parte de todo el club, del presidente y de José Ángel Sánchez y para mí esto es suficiente".

Real Madrid vs. Osasuna:

La final de la Copa del Rey entre ambos equipos está pactada para este sábado 6 de mayo a partir de las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio La Cartuja de Sevilla. Luego la 'Casa Blanca' se medirá ante Manchester City en la semifinal de ida de la Champions League el 9 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 2:00 pm (hora peruana).

