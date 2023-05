Ancelotti habló sobre su futuro en Real Madrid previo a la final de Copa del Rey

Real Madrid intentará conseguir este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla su vigésimo título de la Copa del Rey, mientras que Osasuna persigue su primera corona en su segunda final. Será la cuadragésima final para el cuadro blanco, que logró su último título hace nueve años en Mestalla ante el Barcelona, al imponerse por 2-1 con la recordada galopada del delantero galés Gareth Bale. De ganar equilibrará su balance en las finales de este torneo.



En la víspera del encuentro, el entrenador merengue Carlo Ancelotti fue consultado sobre la final contra Osasuna y su continuidad en el vigente campeón de la Champions League.

"No sé qué número de final es para mí. Hablar de mi futuro hoy no es correcto. Tengo una gran relación con el presidente y con José Ángel, para mí eso es suficiente. Me gustaría ganar los dos títulos", señaló en conferencia de prensa.

Hay que indicar, que Ancelotti no ha descartado salir de Real Madrid a final de temporada en medio del interés de la Selección de Brasil de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

¿Y jugará Luka Modric?

"Si Modric no se siente cómodo, no vamos a arriesgar, pero si está cómodo, jugará", fue la sincera respuesta de Ancelotti en el caso de Luka Modric, que pese que está en la lista de convocados no es confirmado que juegue en la final de la Copa del Rey.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. | Fuente: Twitter

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna?

Real Madrid vs. Osasuna chocarán en duelo vibrante el sábado 6 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, en Sevilla (España).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Osasuna?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en La 1 de TVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de DGO.

