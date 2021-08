Carlo Ancelotti analizó la salida de Lionel Messi del Barcelona | Fuente: Real Madrid / PSG

"Tenemos que competir contra el Barcelona y contra el Atlético. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo, con o sin Lionel Messi", analizó el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la previa del arranque de temporada de los merengues, este sábado ante Alavés.

"Creo que estamos listos para empezar esta competición que es muy importante para nosotros. Como siempre, para el Real Madrid todas las competiciones son importantes. El objetivo es hacer todo lo posible para ganarlas al final", dijo el técnico italiano antes del comienzo de LaLiga Santander.

Después de que el Real Madrid concluyera la pasada campaña sin títulos, solo David Alaba ha llegado al club para reforzar un equipo que también ha recuperado algunos cedidos, como es el caso de Martin Odegaard y Gareth Bale.

"El tema de no inscribir a Odegaard es una circunstancia del momento, no tenemos la posibilidad de inscribir a todos, pero esto mañana puede cambiar", explicó Ancelotti sobre la situación del noruego, que no podría jugar en LaLiga y de quien se escuchan muchos rumores sobre una posible nueva marcha del club 'merengue'.





Ancelotti abre la posibilidad fichajes

Durante los últimos días, tras el fichaje de Lionel Messi por el PSG, surgió la información de la salida de Kylian Mbappé para recalar en el Real Madrid, pero Carlo Ancelotti evitó profundizar sobre ello.

"Lo siento mucho, pero de este tema no puedo hablar. La plantilla es muy buena, pero el mercado termina el 31 de agosto, es verdad", dijo el italiano.

Real Madrid debutará este sábado en LaLiga Santander enfrentando en condición de visita al Alavés, en la que será la segunda etapa de Ancelotti con los merengues.





