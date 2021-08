Mauricio Pochettino aseguró que Kylian Mbappé no se irá del PSG | Fuente: Instagram

Para Mauricio Pochettino, no hay vuelta que darle al asunto. El entrenador del PSG aseguró este viernes en rueda de prensa que la continuidad de Kylian Mbappé, ante los rumores de su salida, están descartadas y que su futuro seguirá en París.

"Lo primero y principal, yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni de mi director deportivo, no tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente (Al-Khelaifi), lo ha dicho, y Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo", dijo el estratega argentino, previo al partido ante Estrasburgo por la Ligue 1.

Mauricio Pochettino respondió así a una pregunta sobre lo que Nasser Al-Khelaifi dijo esta semana, cuando aseguró que Kylian Mbappé, cuyo contrato vence en 2022 y aún no ha renovado, ya no tenía "disculpas" para no quedarse en el PSG tras el fichaje de Lionel Messi.





PSG no se desprende de Mbappé

Con la llegada de Lionel Messi al poderoso plantel del PSG, se dispararon las informaciones respecto al deseo de salir por parte de Kylian Mbappé, con la intención de no quedar relegado del escaparate por el argentino.

Esto lo volvía a aproximar al Real Madrid, club que pretende desde hace años su incorporación, pero el mismo que ya consideraba la opción de reclutarlo a costo cero en 2022 cuando concluya si vínculo con los parisinos.

No obstante, Kylian Mbappé disipó dudas sobre algún disgusto respecto al fichaje de Lionel Messi y le dio la bienvenida a los entrenamientos del PSG, calificándolo como “leyenda” en sus redes sociales.

🎙️ 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼: "Kylian es nuestro jugador y seguirá siendolo." ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 13, 2021





