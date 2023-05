Carlo Ancelotti no se mueve del Real Madrid: "Tengo contrato hasta 2024 y quiero acabarlo, garantizado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, manifestó que todos en el club saben que quiere terminar su contrato, en junio de 2024, y además confirmó que la ‘Casa Blanca’ le ha garantizado su continuidad, por lo que ya está hablando con la directiva del futuro y de una renovación la plantilla.

"Tengo contrato hasta junio de 2024 y quiero acabar mi contrato. Lo saben todos. Y sí, el club me lo ha garantizado", dijo el italiano en rueda de prensa previa al partido contra el Valencia.

"He hablado con el presidente, como todas las semanas, y me manifestó su apoyo y cariño. Hablamos del partido del miércoles, de la temporada hecha y de las dos temporadas hechas. Seguimos adelante con la misma o más ilusión de hacer las cosas bien", apuntó Carlo Ancelotti.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Real Madrid fue eliminado por Manchester City en la semifinal de Champions 2023Fuente: Real Madrid

El futuro del Real Madrid

Carlo Ancelotti señaló que ya se planifica la siguiente temporada, tras solo apuntar a completar el calendario de LaLiga en lo que queda del curso, donde el Real Madrid ganó la Copa del Rey.

"Para hablar de lo que va a pasar la próxima temporada tenemos que esperar un poco, este no es el momento. Del futuro estamos hablando pero este no es el sitio adecuado para decir de qué estamos hablando", señaló el técnico.

"Pero evaluamos el último partido, que fue muy malo y estamos todos dolidos. La temporada ha sido una buena temporada, y las dos ultimas temporadas han sido inolvidables. Ha sido una buena temporada", recalcó Carlo Ancelotti.

Eso sí, ‘Carletto’ reconoció que "se podía hacer mejor". "Pero lo que no hicimos bien esta temporada lo avaluaremos y es un paso para hacerlo mejor la próxima temporada. No estamos satisfechos con la Liga pero en las otras competiciones hemos ganado algunas y en otras hemos peleado hasta el final, como en la 'Champions', manifestó.

🎙 @MrAncelotti: "El equipo está preparado. Mañana tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien". #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/rbnVSnjxf2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 20, 2023

Defensa para Karim Benzema

Real Madrid se despidió de la Champions League en semifinales al caer por 4-0 ante el Manchester City en Inglaterra. Uno de los futbolistas más cuestionados por el rendimiento merengue fue el capitán Karim Benzema, por quien salió en defensa Carlo Ancelotti.

"Dudar de Karim Benzema no tiene sentido. Puede pasar que tenga un partido malo, pero no fue él solo. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club. No pasa nada si uno no acierta en un partido. El miércoles no acertó el equipo, no Karim", afirmó el técnico.

Preguntado por la transición en la plantilla y en concreto por los veteranos, aseguró que ya está en marcha. "La transición empezó antes de que yo llegara. Porque esta plantilla, que ha hecho grandes cosas, empezó a perder piezas cuando salió Cristiano Ronaldo. Desde ahí, empezaron a llegar jóvenes muy buenos, de gran calidad, y cuando yo llegué la transición siguió perdiendo a Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco... Jugadores que han sido reemplazados con jóvenes de calidad extraordinaria", finalizó Ancelotti.

NUESTROS PODCASTS

Hospitales colapsados por dengue

Debido al aumento de pacientes con síntomas de dengue, los centros de salud y hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender los casos. En el siguiente informe de Henry Urpeque, Gustavo Guarnizo y Edwin Herrera, revisamos la realidad de aquellas regiones donde se presenta la mayoría de contagios y cifras de muertes.