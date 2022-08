Casemiro agradeció el apoyo del presidente Florentino Pérez. | Fuente: AFP

Casemiro emocionó en su conferencia de despedida de Real Madrid. El volante brasileño habló diversos temas e incluso fue consultado sobre si el pase millonario a Manchester United fue su principal motivo para cerrar sue exitoso paso por el cuadro merengue.

"La mínima gente que piensa eso, si fuera por eso me había ido por dinero. El club se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce. Es lo último que pensaría", señaló tajantemente 'Case', cuyo pase a Manchester United alcanzaría los 80 millones de euros.

A continuación, Casemiro sostuvo que dejó a Real Madrid para vivir un nuevo desafío en su carrera a sus 30 años. "Mi ciclo había terminado. Quería vivir un nuevo reto, probar una Liga diferente y una cultura diferente. Allí no he ganado nada. Quiero ayudar como ayudé aquí. Voy con toda la ilusión".

Casemiro cierra el círculo

"Cuando tomas una decisión tan importante es difícil. Tras la final de la Champions hablé con mi agente y le dije que tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo. Soy honesto con todos, lo pensé. Me dijo que me fuera de vacaciones y tuviera la cabeza más tranquila. Al volver la sensación fue la misma. Pero es la de ser el más feliz del mundo, es el deber cumplido. La misión está hecha", indicó.

Casemiro destacó la Supercopa de Europa, certamen en la que fue elegido el mejor jugador del partido disputado en el Olímpico de Helsinki. Con este trofeo sumó 18 títulos en el equipo de sus amores.

"Soy MVP de la Supercopa... es sólo un cambio de ciclo. Ese premio enseña lo que soy y lo que demuestro por este club. Tenía en mente el cambio de ciclo y por eso hice ese gran partido. Ya estaba pensado", culminó.





Casemiro lloró en la conferencia al despedirse de Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Casemiro rompió en llanto en su despedida en Real Madrid

Llegó el día. En una jornada emotiva, Casemiro se despidió de Real Madrid en compañía de su familia que lo apoyan en este importante paso. Previo al inicio de la conferencia, el volante brasileño de 30 años se emocionó hasta las lágrimas lo cual generó el aplauso de los presentes.

Un Casemiro quebrado provocó que incluso el presidente Florentino Pérez y el técnico italiano Carlo Ancelotti, se emocionasen por la despedida del que ya es uno de los jugadores leyenda de Real Madrid.



Desde el video en el que el Real Madrid rindió homenaje a un jugador que ha marcado una época del club, Casemiro no pudo contener la emoción.



"Como sabéis no me gustan los focos ni tener protagonismo e intentaré hablar con mucho corazón", inició Casemiro un mensaje que no tenía escrito.





