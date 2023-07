A lo Cristiano Ronaldo: Joselu anotó un impresionante golazo de 'chalaca' con Real Madrid

Real Madrid alcanzó su segundo triunfo en su gira por Estados Unidos. Luego de ganar 3-2 a AC Milan, el equipo merengue venció 2-0 a Manchester United con goles del inglés Jude Bellingham y el centrodelantero Joselu, que marcó uno de los mejores goles en lo que va del año.

El delantero de la Selección de España dispuso de 30 minutos para destacar. Previo a su golazo estuvo en todas las jugadas de peligro y ya a los 88 minutos coronó su actuación con un impresionante golazo de 'chalaca' que no pudo contener el arquero camerunés André Onana.

Cuando iba 1-0, Real Madrid buscaba asegurar la victoria y desde la derecha nació la acción del tanto definitivo. De español a español, ya que Lucas Vázquez ejecutó un centro a Joselu, que no la pensó dos veces, para conectar el balón tras una acrobática maniobra. ¡Golazo!

Los aficionados de Real Madrid en el NRG Stadium de Houston celebraron a lo grande, mientras los hinchas de Manchester United tampoco salían de su asombro por el gesto de calidad de Joselu, que luego del partido se refirió a su golazo, que ha sido comparado con uno que marcó Cristiano Ronaldo con la camiseta merengue.



Joselu sobre Cristiano Ronaldo

Joselu volvió a Real Madrid y ahora para dejar registrar su calidad goleadora. El excanterano fue felicitado tras el triunfo de Manchester United y asimismo fue consultado sobre el tanto que hizo en la portería del cuadro inglés que es comparado con un tanto de 'chalaca' que marcó Cristiano Ronaldo en un choque de los merengues ante Juventus en Turín.

"Me quedo con que es un gol mío. Hice lo que pensé en el último instante porque era la única opción de rematar un balón que venía muy alto. Fue en una milésima que se me pasó la idea y lo hice. Ha sido un gol muy bonito pero me quedo con la importancia", apuntó.

Señaló, además, que ya se está adaptando a lo que representa jugar en el primer equipo de Real Madrid. "Todo es mucho más fácil con estos jugadores tan buenos. La adaptación está siendo buena. No me he fijado cifras, me gusta mejorar lo anterior. He venido a ayudar y estar en los momentos que me necesiten. A un delantero lo que le gusta es hacer goles y eso es lo que quiero hacer", agregó.

"Yo he venido a ayudar al Madrid", culminó Joselu que es una opción en la posición de centrodelantero para el técnico italiano Carlo Ancelotti.

