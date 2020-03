El belga Eden Hazard fichó por el Real Madrid tras disputar 7 temporadas con el Chelsea | Fuente: AFP

Tras la partida de Cristiano Ronaldo en 2018, el Real Madrid no pudo sostener su alto nivel de rendimiento en un certamen como la Champions League, donde conquistaron cuatro títulos en los últimos cinco años hasta ese periodo. Por ello, para el inicio de la presente temporada en Europa, los merengues se hicieron del talento de un jugador que siguieron por varias temporadas: Eden Hazard.

El belga llegó por todo lo alto procedente del Chelsea e incluso le fue asignado el dorsal que lució el portugués. Sin embargo, el primer año de Hazard no ha marchado como lo imaginó: solo un gol en 15 partidos jugados y dos lesiones que lo dejaron fuera de varios partidos de mucha importancia.

“Mi primera temporada en el Madrid ha sido para tirarla a la basura. Pero no se debe tirar todo. Fue una temporada de adaptación”, mencionó el mediocampista en entrevista con RTBF de su país.

“Seré juzgado en la segunda temporada. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, descubrí nuevas personas, para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años en el contrato”, destacó Hazard, quien realiza la cuarentena en Madrid mientras se recupera a la intervención que le realizaron por una fisura en el peroné distal derecho.

“¡Estoy bien! Me quedo en casa, me estoy cuidando (del COVID-19). Me quité los puntos hace una semana. En casa trabajo un poco más duro y allí puedo caminar para que todo salga bien”, precisó.