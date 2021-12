Real Madrid venció al Barcelona esta temporada en el Camp Nou. | Fuente: EFE

Lo tiene claro. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que "el Barcelona no es ahora un rival directo" por el título de LaLiga Santander debido a los puntos de distancia que hay entre ambos conjuntos, pero advirtió que tienen “calidad para luchar hasta el final”.



“Ahora directo no, porque está más atrás que Sevilla, Atlético, Betis… aunque tiene calidad para luchar hasta el final y si fuera entrenador del Barcelona diría exactamente lo mismo”, dijo el DT del Real Madrid en rueda de prensa en referencia a las palabras de Xavi en las que afirmó que aún están en posición para luchar por el título.



Un Ancelotti que no dudó en criticar la repetición del sorteo de octavos de final de la Champions League del pasado lunes. Real Madrid quedó emparejado en primera instancia con el Benfica y en segunda, tras repetirse por un error, frente al PSG.

"Fue lamentable el sorteo, pero vamos a pensar más adelante en esta eliminatoria, que será difícil y muy excitante. Jugar contra uno de los mejores equipos de Europa será exigente y excitante", comentó.



Esta semana se conoció también quién será su rival en los dieciseisavos de Copa del Rey (el Alcoyano) y el horario, fijado a las 21:30 (hora local) el 5 de enero, circunstancia que también criticó el técnico.



"Qué podemos decir… me parece un poco tarde. No para los españoles (ríe), pero muchos italianos a esa hora están durmiendo en la cama. ¿Pero qué podemos hacer? Nos han puesto ese horario y lo vamos a jugar", declaró el estratega del Real Madrid.



Ancelotti habló también del estado físico de sus futbolistas tras no hacer grandes rotaciones y haber acumulado siete partidos en 21 días.



"Primero, hemos trabajado bien. Segundo, hemos tenido un poco de suerte. No se puede hablar siempre de suerte, pero a veces esto te ayuda. El equipo lo ha hecho bien. El no empezar tan fuerte en las primeras partes nos ha ayudado en las segundas", finalizó. (EFE)

