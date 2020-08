Donny van de Beek debutó con Ajax en la temporada 2015-16 | Fuente: Instagram

Su tiempo con el campeón holandés está terminando. Donny van de Beek no fue convocado por Ajax para el partido amistoso de este sábado contra el Eintracht Frankfurt y la razón no responde a un tema táctico, sino a que está por marcharse del equipo y no desean que una eventual lesión pueda truncar la operación.

“Se están produciendo eventos en el entorno del jugador”, dijo el entrenador Erik ten Hag en ‘Ziggo Sport’, ratificando las versiones de los principales medio en los Países Bajos.

Luego de cinco temporadas siendo parte del primer equipo de Ajax, el centrocampista de 23 años sería vendido a otra institución en el actual mercado de transferencia. Van de Beek jugó el cotejo de preparación contra Hertha de Berlín el último martes, pero la negociación en los recientes días con un club habríán definidio su futuro.

Donny van de Beek fue un elemento clave en el Ajax de temporada importante en la campaña 2018-19 de la Champions League, donde avanzaron hasta la ronda de semifinales, dejando en el camino a Juventus y Real Madrid.

Desde un año atrás, su nombre estuvo en el mercado, junto a los de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, quien sí cambiaron de equipos. Los clubes que mostraron interés por su fichaje son el Real Madrid y Manchester United, pero tras la llegada de Ronald Koeman a Barcelona, los catalanes también estudiarían su incorporación, donde coincidiría con su excompañero en Ajax.

El centrocampista holandés, que tiene contrato hasta 2022, reconoció hace un año el interés del Madrid por hacerse con sus servicios, traspaso que se torció inesperadamente a última hora.