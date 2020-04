FC Barcelona y Real Madrid disputan el primer lugar de La Liga 2019-20 | Fuente: EFE

La Liga de España tendría su espacio marcado en el calendario para que el balón vuelva a rodar. Javier Tebas, presidente de la organización, apuntó este martes a que el campeonato pueda reanudarse el 29 de mayo o el 6 de junio, insistiendo otra vez en que la temporada debe completarse.

"Los escenarios actuales que tenemos es poder empezar 28-29 de mayo, 6-7 de junio o 28 de junio. Al tener coordinadas con UEFA las ligas de Europa, no sólo estamos pendientes de lo que ocurra en España, estamos pendientes de lo que ocurre al menos en once países más donde hay competiciones y hoy el trabajo de la UEFA y de las ligas ha sido hacer calendarios para terminar todas las competiciones", afirmó Tebas a través de una teleconferencia.

En España, el certamen se suspendió tras 27 jornadas donde Barcelona lidera con 58 unidades y es seguido por el Real Madrid, que tiene 56 puntos. Con 11 fechas por jugarse, además queda por establecerse a los clasificados a torneos internacionales y el descenso, donde por ahora están inmersos Mallorca, Leganés y Espanyol.

Con el fútbol congelado por la epidemia de coronavirus, Tebas insistió en que se debe finalizar la temporada. "Cancelar la temporada no es una opción que tengamos en la mesa. En el caso de no jugar, el impacto económico, incluido el dinero que recibirían de competiciones europeas los equipos españoles, serían aproximadamente de mil millones de euros por no volver a jugar", explicó.

Por otra parte, el presidente de La Liga contempló la posibilidad de que competiciones europeas y ligas puedan “finalizar en agosto”, situación que llevaría a comprimir el calendario de la siguiente temporada.