Jugador del Real Madrid: "Guardiola es el mejor entrenador de la historia del fútbol" | Fuente: AFP

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid y que actualmente juega cedido en el Arsenal, brindó una entrevista para DAZN en la que habló sobre su evolución bajo la dirección de Mikel Arteta y cómo este último ha aprendido de Pep Guardiola, a quien considera el mejor técnico de la historia.

"La verdad que estoy muy contento con Mikel. Él, como técnico, aprendió del, posiblemente, mejor entrenador de la historia del fútbol (Guardiola). Tiene unos conceptos básicos y una mentalidad ganadora. Creo que va a ser de los mejores técnicos de aquí a corto plazo" dijo el volante español de 23 años que deberá volver al Real Madrid cuando acabe la temporada.

Sobre su vuelta al cuadro madridista, Dani Ceballos contó detalles de la relación que tiene con el técnico Zinedine Zidane: Cuando estuve hará 2 o 3 meses en Valdebebas, me dijo que estaba siguiendo la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores. Mi relación con él es sana. Siempre me decía que yo era como él, que yo era un jugador de gasoil que necesitaba jugar muchos partidos para siempre tener un ritmo de partido alto, finalizó.