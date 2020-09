Gareth Bale llegó a Real Madrid en 2013 | Fuente: AFP | Fotógrafo: IAN KINGTON

Su ciclo en el Real Madrid está por finalizar. Gareth Bale pasó el reconocimiento médico pertinente para cerrar su fichaje con el Tottenham Hotspur y este jueves podría ultimar la llegada al conjunto inglés.

El atacante galés no ha tenido que viajar a Londres para realizar las pruebas médicas y las superó en la ciudad deportiva de Valdebebas, según informó 'Vamos'. La confirmación oficial del traspaso se realizará en los próximos días, una vez que se resuelvan los acuerdo finales entre ambos clubes.

Gareth Bale retornará a la que fue su casa hace siete temporadas y después de un último año donde apenas ha contado con la confianza de Zinedine Zidane, quien dijo que, si se va "hoy, mejor que mañana". El jugador ha protagonizado diferentes capítulos con su selección que tampoco han ayudado a mejorar su relación con el técnico francés.

Bale, quien señaló al Real Madrid por entorpecer su salida, sobre todo tras rechazar una oferta procedente de China hace justo un año, ha recibido el cariño de José Mourinho, entrenador del Tottenham.

"Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid, pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe", indicó Mourinho en rueda de prensa, donde no escondió su gusto por Bale, aunque recordó que sigue siendo "jugador del Real Madrid".

Jugando en el elenco español, Gareth Bale alcanzó los 105 goles y 68 asistencias en 251 partidos oficiales, además de 16 títulos.