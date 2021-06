Zinedine Zidane y Florentino. | Fuente: EFE

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confesó que trató de convencer a Zinedine Zidane de que siguiera en el cargo de entrenador del club merengue, aunque entendió su razones y así se dio la llegada del italiano Carlo Ancelotti.

"Conociendo a Zidane, no me extrañó su marcha. Este ha sido un año muy duro. Yo estuve toda la tarde tratando de convencerle de que no se fuera", señaló Pérez en una entrevista con el Transistor de España.

Además, el mandamás de Real Madrid aseguró que Zinedine Zidane no escribió su carta de despedida en el cual señala que él quiso quedarse en el club y que se marchaba por malos manejos.

"Juro por mis nietos que no he leído la carta de Zidane. Esa carta no la escribió él. Ese no era Zidane... le conozco muy bien. Zidane se fue porque estaba cansado, pero no de mí, sino de los medios, de la prensa...", agregó.

Por otro lado, Péez hizo hincapié que ahora en Real Madrid están encantados con Ancelotti. "Estamos encantados con Ancelotti, con Pintus y con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte", expresó.

Florentino Pérez se refirió al fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid. | Fuente: AFP

Florentino Pérez ilusiona con fichaje de Kylian Mbappé

Real Madrid cerró una temporada donde peleó hasta el final por la Champions League y LaLiga, sin embargo, no les alcanzó para evitar quedarse sin títulos. Eso quiere cambiar el presidente Florentino Pérez, que además de contar otra vez en el banquillo con el técnico Carlo Ancelotti, busca reforzar la plantilla con futbolistas de élite como el francés Kylian Mbappé.

"Todo el mundo sabe cuál es mi política, que jueguen aquí los mejores. Y esa mezcla de los mejores y los jóvenes nos ha dado éxito. En eso estamos trabajando. Estamos este año en una etapa de renovación agravada por la pandemia", dijo el directivo merengue en ‘Onda Cero’.





NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.