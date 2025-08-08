Tras su sensacional Mundial de Clubes: Real Madrid le renovó contrato a Gonzalo García hasta el 2030

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No sale del club que es hincha. El delantero español Gonzalo García amplió cinco años más, hasta el 30 de junio de 2030, su contrato con Real Madrid, al que llegó en 2014 con 10 años y del que formará parte del primer equipo, según informo el club madrileño.

Gonzalo García, de 21 años y formado en las categorías inferiores del Real Madrid, destaca por su paso en el Castilla en el que marcó 25 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación y a dos tantos de igualar el récord histórico de un futbolista con el Castilla, los 27 de Mariano en la 2015-2016.

Además, conquistó en el Juvenil A del Real Madrid el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la campaña 2021-2022.

Comunicado oficial: Gonzalo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025

Gonzalo García busca más en Real Madrid

Debutó con la camiseta del primer equipo en un partido de LaLiga EA Sports contra Cádiz en noviembre de 2023 y anotó su primer gol en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2024-2025 ante Leganés en el minuto 93 que definiría la clasificación de su equipo a semifinales.

En junio fue convocado por Xabi Alonso, nuevo entrenador de la 'Casa Blanca', para disputar el Mundial de Clubes, en el que marcó en cuatro de los seis partidos que disputó como titular y fue galardonado bota de oro del torneo con cuatro goles y una asistencia.

Asimismo, se conoció que Gonzalo García pasa a usar el dorsal 16 en la primera plantilla del Real Madrid.

En tanto, Endrick lucirá el dorsal número '9' y cede el '16' a Gonzalo, según la actualización de la plantilla en la web del club tras el anuncio de la renovación del canterano. También, Kylian Mbappé dejó el '9' para lucir el ‘10’, su dorsal con Francia. El histórico número, que tuvo Luka Modric.

Por otra parte, el equipo de Xabi Alonso goleó 4-1 a Getafe en su primer amistoso de pretemporada (a puertas cerradas). El duelo se jugó en la ciudad deportiva de Valdebebas.

