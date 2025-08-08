Abram y Benavente fueron presentados en Sporting Cristal: ¿debutarán ante Melgar en el Alberto Gallardo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevas caras en Sporting Cristal. Este viernes, Luis Abram y Cristian Benavente fueron presentados como nuevos fichajes del club celeste para lo que resta de la temporada 2025.

En conferencia de prensa, el zaguero central Luis Abram tuvo uso de la palabra en Sporting Cristal. Junto al Director General del Fútbol del Club, Julio César Uribe, el ahora exjugador de Atlanta United mostró su felicidad por regresar a la 'SC'.

"El club, para mí, significa amor, compromiso y seriedad. Siempre me sentí cómodo acá y vuelvo con la misma ilusión, aunque con mucho aprendizaje y experiencia", dijo Abram.

Los fichajes hablan en Sporting Cristal

Luego, se le preguntó si es que estará disponible para el cotejo de este sábado en el Alberto Gallardo ante Melgar por la quinta jornada del Clausura.

"Hablé con Paulo Autuori. Le di mis sensaciones, cómo me siento y el entrenador es el que decide quién sale el domingo en cancha. Veo que sigue promoviendo su cantera, se ha invertido en vestuario y esperemos que en esta temporada volvamos a pelear el campeonato", remarcó.

Posteriormente fue el turno de Cristian Benavente, quien salió del fútbol en el continente europeo para ser parte del proyecto de Sporting Cristal.

"Estoy listo para cumplir el reto. Si bien mi intención era quedarme en Europa, cuando te llega una propuesta de un club gigante como Cristal todo es sencillo. Es un honor estar aquí y hay pocos lugares como este club para disfrutar", remarcó.

Finalmente, agregó que "acabé todos los partidos de la temporada y físicamente estoy muy bien. Estoy perfecto, he venido entrenando, haciendo mi trabajo y estoy para lo que el técnico decida".

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs. Sport Huancayo

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Sport Boys

Hora: 6:30 p.m

Estadio: Monumental





Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs. Melgar

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs. Atlético Grau

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs. Binacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega