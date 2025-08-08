Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

Abram y Benavente fueron presentados en Sporting Cristal: ¿debutarán ante Melgar en el Alberto Gallardo?

Se dio una conferencia de prensa por Luis Abram y Cristian Benavente.
Se dio una conferencia de prensa por Luis Abram y Cristian Benavente. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jean Martin Dueñas
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Tanto Luis Abram como Cristian Benavente respondieron si jugarán el próximo partido de Sporting Cristal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevas caras en Sporting Cristal. Este viernes, Luis Abram y Cristian Benavente fueron presentados como nuevos fichajes del club celeste para lo que resta de la temporada 2025.

En conferencia de prensa, el zaguero central Luis Abram tuvo uso de la palabra en Sporting Cristal. Junto al Director General del Fútbol del Club, Julio César Uribe, el ahora exjugador de Atlanta United mostró su felicidad por regresar a la 'SC'.

"El club, para mí, significa amor, compromiso y seriedad. Siempre me sentí cómodo acá y vuelvo con la misma ilusión, aunque con mucho aprendizaje y experiencia", dijo Abram.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Los fichajes hablan en Sporting Cristal

Luego, se le preguntó si es que estará disponible para el cotejo de este sábado en el Alberto Gallardo ante Melgar por la quinta jornada del Clausura.

"Hablé con Paulo Autuori. Le di mis sensaciones, cómo me siento y el entrenador es el que decide quién sale el domingo en cancha. Veo que sigue promoviendo su cantera, se ha invertido en vestuario y esperemos que en esta temporada volvamos a pelear el campeonato", remarcó.

Posteriormente fue el turno de Cristian Benavente, quien salió del fútbol en el continente europeo para ser parte del proyecto de Sporting Cristal.

"Estoy listo para cumplir el reto. Si bien mi intención era quedarme en Europa, cuando te llega una propuesta de un club gigante como Cristal todo es sencillo. Es un honor estar aquí y hay pocos lugares como este club para disfrutar", remarcó.

Finalmente, agregó que "acabé todos los partidos de la temporada y físicamente estoy muy bien. Estoy perfecto, he venido entrenando, haciendo mi trabajo y estoy para lo que el técnico decida".

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto 

Ayacucho FC vs. Alianza Lima 

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs. Sport Huancayo

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Sport Boys

  • Hora: 6:30 p.m 
  • Estadio: Monumental


Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs. Melgar

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs. Atlético Grau

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs. Binacional

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

  • Hora: 7:00 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sporting Cristal Luis Abram Cristian Benavente Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA