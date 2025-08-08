Se muda a la 'Academia': Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing tras salir de Boca Juniors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, Marcos Rojo cobró protagonismo por rescindir contrato con la camiseta de Boca Juniors. El entrenador Miguel Ángel Russo no lo tenía en cuenta, por lo que dejó la tienda xeneize.

Sin embargo, el futuro inmediato de Marcos Rojo se ha resuelto de manera rápida. Sucede que la prensa argentina sostiene que el jugador llegó a un acuerdo con Racing Club en las últimas horas, por lo que estampará su firma con la 'Academia'.

Medios como Olé y TyC Sports indican que todo está hecho para que Rojo, quien tiene pasado europeo con la camiseta del Manchester United, sume a las filas del Racing que dirige el entrenador Gustavo Costas.

Marcos Rojo, de Boca a Racing

En tierras argentinas, indican que ni bien se conoció su marcha del cuadro azul y oro, desde el elenco de la ciudad de Avellaneda se pusieron en contacto con él y su representante.

Es más, señalan que fue el mismo Gustavo Costas el que pidió su incorporación para lo que resta de temporada de la Liga Profesional. Lo quería sí o sí.

"El interés no es nuevo porque ya se había mantenido una conversación (por Marcos Rojo), pero para su arribo tenía que quedar libre, algo que ocurrió recientemente", es lo que menciona por ejemplo TyC.

Hay que tener en cuenta que este sábado Racing va a visitar a Boca Juniors en La Bombonera por la cuarta jornada del Clausura 2025 en la liga argentina de primera división.

El mensaje de Rojo

En tanto, Marcos Rojo escribió una carta de despedida del club xeneize. Lo hizo por medio de su cuenta en Instagram.

"Me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable (...) Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere", indicó.

