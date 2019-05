Karim Benzema y Cristiano Ronaldo fueron compañeros del Real Madrid. | Fuente: AFP

Karim Benzema (31 años) destacó su buena relación con Zinedine Zidane a pocos días que termine la temporada para el Real Madrid, que no cosechó ningún título tras una pobre campaña.

“Mi relación con él es especial, es muy fuerte, me emociona lo que dice sobre mí. Empezó hace mucho, lo conocí antes de que fuera entrenador y me entrenara. Es algo más que amistad, es como parte de mi familia, pero eso no quita que me haga reproches. Es como mi hermano mayor y me ha ayudado mucho", aseguró el atacante francés en entrevista con el programa Le Quotidien.

Cuando le consultaron si era el nuevo jefe de Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo, dijo: "Es un gran jugador que se fue. ¿Si soy ahora el jefe? Podemos decir eso, tal vez, pero lo que importa es el trabajo en equipo", afirmó.

Benzema también habló de su excelente temporada, pese a los malos resultados del cuadro merengue. "Puede ser, seguro, me he sentido bien. Aunque ha sido una temporada complicada porque no hemos conseguido títulos", puntualizó.

Finalmente, el ‘9’ francés señaló que sí vio la final del Mundial de Rusia 2019, que finalmente ganó su país. "La vi en Lyon, en casa de mi madre. Vi el partido en familia y mandé mensajes antes a Varane. Me puso muy contento que la ganaran, pero claro que me habría gustado estar allí”, culminó.