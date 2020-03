Real Madrid compró a Federico Valverde en 2016 | Fuente: EFE

Federico Valverde es una de las mejores apariciones del Real Madrid en la vigente temporada. En una campaña donde Zinedine Zidane había solicitado incorporar a Paul Pogba o Donny van de Beek, el uruguayo lleva un alto rendimiento para la exigencia del equipo.

Valverde ha conseguido asentarse en el mediocampo blanco, siendo el respaldo ideal que ‘Zizou’ necesitaba para el tridente Casemiro – Kroos – Modric, al punto de tener en La Liga casi los mismos minutos jugados que el croata. A sus 21 años, Fede lleva entre todas las competiciones del curso actual 32 partidos jugados, dos goles y cuatro asistencias, el mejor registro de su carrera.

Por ello, la presión por fichar un centrocampista disminuyó y su nivel alcanzado sirvió para revalorizarse en el mercado. El Madrid, ha tasado al futbolista en 500 millones de euros.

Aún así, pese a su alto costo, existe el interés de equipos por adquirirlo. Según ha publicado el diario ABC, el Manchester United ha consultado por su ficha, tentando una negociación para reducir el posible costo de transferencia. Sin embargo, el Madrid no vacila en eso y ha respondido que no habrá operación si no se habla de la cláusula de rescisión, es de decir, asumir el pago total de los 500 millones de euros.

Otro equipo de la Premier League, como el Chelsea, también muestra interés por el exjugador de Peñarol, pero el Real Madrid no escuchará a ninguno que esté dispuesto a romper el mercado.