Luka Jovic juega su segunda campaña en Real Madrid. | Fuente: AFP

Para el inicio de la temporada 2019-20, Zinedine Zidane le pidió al presidente Florentino Pérez el fichaje del delantero serbio Luka Jovic. El mandamás del Real Madrid accedió a la petición del director técnico francés, por lo que pagó 60 millones de euros al Eintracht Frankfurt para llevarlo a LaLiga Santander.

Sin embargo y tras una temporada y media en Real Madrid, Luka Jovic no cuenta para el entrenador Zinedine Zidane. Es por ello que el Frankfurt, conjunto con el que brilló con luz propia en la Bundesliga (anotó 28 goles en 2018-19), lo recibiría con los brazos abiertos. El DT Adi Hütter habló para la prensa europea y allí respondió sobre tener de vuelta al atacante.

"La verdad que es algo que no se le pasa a nadie. Tiene pocos minutos en Real Madrid y, quizás, él no tendría nada en contra para volver", fue lo que sostuvo Hütter sobre Jovic, en declaraciones que rescata este jueves la edición digital del diario AS.

¿Regresa Luka Jovic al Eintracht Frankfurt?

No obstante, una tarea pendiente para que regrese a la Bundesliga sería convencerlo a que reduzca sus pretensiones económicas. En el actual campeón de LaLiga, el internacional con la Selección de Serbia percibe 8 millones de euros por temporada.

Por otra parte, el primer equipo del Real Madrid se estrenó para cerrar de la mejor manera el año 2020. Tras empatar el último miércoles 1-1 ante Elche como visitante, los blancos recibirán este sábado al Celta de Vigo en el Estadio Alfredo Di Stéfano (los gallegos vienen en racha de cinco triunfo y un empate en sus últimas seis presentaciones por el torneo local).