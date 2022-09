Carlo Ancelotti habló de la molestia de Asensio durante el partido ante Mallorca. | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, se mostró comprensivo con el enfado de Marco Asensio tras quedarse sin jugar ante el Real Mallorca, admitió que está siendo "el jugador más afectado" por sus decisiones de inicio de temporada y sacó una conclusión positiva de las ganas de jugar del mallorquín.



"La realidad es que tenía una sola opción más de cambio y quería hacer los dos cambios a la vez, estaba preparándose porque si no marcábamos el 2-1 quería meter a Mariano y Asensio", relató Ancelotti en rueda de prensa.



"Pero se ha lesionado Lucas Vázquez con una ventana sola y no pensé en ese momento en cambiar otro jugador. Asensio está enfadado y estoy de acuerdo con él. Es normal que se enfade, significa que quiere jugar. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta", admitió.



El técnico italiano señaló que, después de que descartase marcharse del Real Madrid en el pasado mercado de fichajes, Asensio puede volver a tener la importancia que tuvo la temporada pasada, que acabó como tercer máximo goleador de la plantilla.



"Es un jugador importante y estoy totalmente de acuerdo con su enfado. No pasa nada", subrayó.

Real Madrid en la tabla

Real Madrid sumó 15 puntos tras cinco triunfos en igual número de partidos. Así se encuentra como único líder de LaLiga. En la próxima fecha enfrentará a Atlético de Madrid en el derbi madrileño. La cita será el domingo 18 de septiembre.





