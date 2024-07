Nacho se despide entre lágrimas de Real Madrid y provoca la emoción de Florentino Pérez [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nacho, ya defensa del Al Qadsiah, afirmó este miércoles entre lágrimas, durante su despedida oficial como jugador del Real Madrid, que el club merengue, después de casi 24 años en sus filas, "lo es todo" para él y declaró que quiere que lo recuerden siempre como "un canterano que lo dio todo" por la entidad presidida por Florentino Pérez.



En un emotivo acto, con la presencia de sus cuatro hijos (Guillermo, Lola, Alejandra y Nacho), de su mujer (María), de sus padres (José María y Maite), del presidente del Real Madrid Florentino Pérez y de siete miembros de la primera plantilla, como el entrenador Carlo Ancelotti y los jugadores Dani Ceballos, Andriy Lunin, Fran García, Brahim Díaz, Lucas Vázquez y Thibaut Courtois, Nacho se despidió con buenas palabras hacia el club en el que ha desarrollado toda su carrera desde que tenía diez años.



"Este club lo es todo para mí. El Real Madrid será siempre nuestra casa y nuestro equipo. Ahora me uniré a todos mis amigos para animar al Real Madrid. Quiero que me recordéis como a un canterano que lo dio todo por su club. Desde este momento, gritaré en todo momento ¡Hala Madrid", dijo.



Nacho inició su discurso reconociendo que se encontraba ante un día "difícil" pero "tremendamente bonito y emotivo" en el que quería agradecer todo lo que el Real Madrid le "había dado" durante casi 24 años en los que ganó 26 títulos, récord absoluto del club blanco que comparte con Luka Modric.



"Quiero agradecer lo que me habéis dado, más de lo que he ofrecido. Aquí me han enseñado a luchar, sufrir y pelear. Pero, sobre todo, a vivir la vida con determinación. Con esa determinación, he defendido el escudo del Real Madrid toda mi vida. Este club lo es todo para mí y para toda mi familia. Llevo casi 24 años haciendo el trayecto para entrenar y era como no salir de casa porque llegaba a otra casa, con mi otra familia", afirmó antes de soltar sus primeras lágrimas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"La carrera de Nacho es de las más brillantes del Real Madrid"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este miércoles, durante la despedida oficial de Nacho Fernández como jugador del conjunto blanco, que la carrera del ahora defensa del Al-Qadsiah "es de las más brillantes" de la historia del club madridista.



Florentino Pérez ofreció un discurso emotivo ante Nacho y su familia (mujer, padres, abuela y cuatro hijos) en el que ensalzó la figura de un jugador que llegó al Real Madrid cuando tenía diez años y que ha pasado casi 24 temporadas en la entidad blanca.



"Tu familia te ha ayudado a cumplir tus sueños. Tu mujer, María, tus cuatro hijos y tus padres están orgullosos del gran capitán que levantó la decimoquinta. Ha sido un año excepcional con una Supercopa, una Liga y una Liga de Campeones con el colofón de la Eurocopa con la selección. Debes sentirte muy orgulloso de formar parte de una selección española que ganó también la Liga de Naciones. La carrera de Nacho es una de las más brillantes del Real Madrid y del fútbol español. Te damos las gracias, nuestro cariño y nuestra admiración. Siempre será tu casa, lo sabes muy bien. Muchas gracias, querido Nacho", destacó.

(Con información de EFE)