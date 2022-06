Real Madrid tiene fecha confirmada para el inicio de su pretemporada. | Fuente: EFE

Fueron tres títulos los que logró Real Madrid en la temporada 2021-22: los merengues se llevaron LaLiga, la Champions League y la Supercopa de España, jugada en Arabia Saudita.

Si bien los jugadores del Real Madrid gozan de unas más que merecidas vacaciones, el cuerpo técnico ha dejado todo para lo que será la pretemporada de la campaña 2022-23. La misma está pactada a empezar el próximo viernes 8 de julio en la ciudad deportiva Valdebebas, según indica AS.

Allí, todos los futbolistas del Real Madrid pasarán las pruebas médicas correspondientes. Se conocerá a ciencia cierta cómo regresan, aunque no estarán todos presentes. Karim Benzema y Luka Modric, por ejemplo, tienen más descanso debido a que jugaron la UEFA Nations League.

Real Madrid y el inicio de la pretemporada 2022-23

Detalles de la pretemporada 2022-23 del Real Madrid. | Fuente: EFE

Posteriormente a estas revisiones, el plantel de la 'Casa Blanca' tomará vuelo rumbo a Estados Unidos, en donde empezarán los arduos trabajos bajo la atenta mirada de Carlo Ancelotti.

No hay fecha exacta para el viaje, pero el destino está más que fijado: la ciudad de Las Vegas. En territorio norteamericano, los blancos tienen amistosos confirmados para coger sensaciones previo al inicio de temporada.

Primero, el 23 de julio, está fijado el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el cual será en el marco de la Champions Soccer Tour. En el estadio de Las Vegas Raiders, en donde juega este conjunto de la NFL, se espera un lleno total con 65 000 asistentes.

Este cotejo será la primera oportunidad para ver en escena a los dos fichajes: Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger.

Luego, el 26 de dicho mes, se verá las caras con uno de los más tradicionales de México: el América. Posiblemente con el peruano Pedro Aquino, las 'Águilas' buscarán la sorpresa en el Oracle Park en San Francisco.

Pretemporada al Real Madrid previo a la Supercopa de Europa

Por último, llega al encuentro con Juventus. La 'Vecchia Signora' será un hueso duro de roer el 30 de julio en el Rose Bowl Stadium de California.

Los tres partidos servirán para estar a tono de cara al primer trofeo a disputar en la temporada. Y es que para el 10 de agosto, en Helsinski, se agendó la Supercopa de Europa frente al Eintracht Frankfurt.

