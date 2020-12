Rodrygo de Real Madrid. | Fuente: EFE

El atacante del Real Madrid Rodrygo Goes sufre una lesión muscular que afecta al tendón, en el bíceps femoral de la pierna derecha que se produjo en el encuentro ante el Granada, el pasado miércoles.



Real Madrid, que no especifica el tiempo de baja del brasileño, ha informado que "tras las pruebas realizadas al jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del club se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho".



Rodrygo sufrió la dolencia en la primera parte del partido disputado en el estadio Alfredo Di Stefano, en una carrera que no pudo terminar. Tras las pruebas realizadas el club ha informado este viernes que el brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral.



La prensa española indicó que al menos el internacional brasileño estará tres meses de baja por lo cual se perdería prácticamente buena parte de la LaLiga y los choques ante Atalanta por la Champions Legue.

A vísperas de la Navidad, Rodrygo publicó una foto con muletas y con el fondo de un árbol navideño en la intimidad de su hogar.