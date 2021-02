El defensor David Alaba anunció que no seguirá en el Bayern Munich | Fuente: AFP | Fotógrafo: KAI PFAFFENBACH

El internacional alemán Toni Kroos dijo que el defensa austriaco David Alaba tiene calidad para jugar en el Real Madrid pero advirtió que para triunfar en el equipo blanco la calidad no basta y que hay otros factores, ante todo mentales, que pesan mucho.



"Creo que hay muchos jugadores que han estado aquí que tenían suficiente calidad. Pero aquí necesitas también tener presencia física y que la cabeza esté en orden cuando las cosas no funcionan. Necesitas más que calidad deportiva", dijo Kroos en una entrevista con el canal de pago Sky.



Alaba termina contrato al final de esta temporada con el Bayern Múnich, dejará el club bávaro y su nombre se asocia de forma insistente al Real Madrid.



"He leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid pero no tengo informaciones al respecto", dijo Kroos que compartió vestuario con el austríaco en su época en el Bayern.



"Quien es titular en el Bayern tiene la calidad para jugar también en el Real Madrid. Eso es claro, pero hay que esperar a ver lo que ocurre", agregó.

Anunció que se va del Bayern

El defensa David Alaba anunció su partida del Bayern Munich, aunque no reveló en qué equipo continuará su carrera ya que todavía estudia las ofertas.

"He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón", dijo el futbolista austríaco en conferencia de prensa la semana pasada. Todos los vínculan con el Real Madrid

(Con información de EFE)

