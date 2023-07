Toni Kroos reveló el secreto para su renovación con el Real Madrid por una temporada

Su legado continuará escribiéndose en la ‘Casa Blanca’. Toni Kroos agrandará su legado en el Real Madrid por un año más, al renovar su contrato por toda la temporada 2023-24. Su permanencia en el Santiago Bernabéu era un enigma. Aunque contaba con la confianza de Carlo Ancelotti, la decisión de seguir pasaba directamente por el alemán, quien volvió prolongar su vínculo con el gigante español.

Toni Kroos decidió seguir con el Real Madrid, no obstante, reveló el papel clave que tuvo su esposa para la renovación. Aunque el centrocampista contaba con ofertas, en reiteradas ocasiones resaltó que si no sigue en el cuadro blanco le pondrá punto final a su carrera.

"Mi mujer me dejó", aseguró Kroos con una sonrisa en la cara en entrevista con RTL, para añadir que "me permitió continuar por un año más". “Me dijo haz lo que quieras. Y me quedé con eso", contó el germano.

Toni Kroos, en la historia del Real Madrid

Toni Kroos llevará adelante su décima temporada en el Bernabéu. Con 33 años, el ‘8’ todavía se considera importante a nivel físico y en calidad de juego, factores que le llevaron a sumar muchos partidos en la última temporada, incluso realizando un rol de mediocampista central.

Aún así, el campeón del mundo manifiesta que no quiere alargar innecesariamente su carrera futbolística y desea retirarse "a un nivel realmente bueno" para que el aficionado merengue tenga un buen recuerdo suyo.

"Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso", expresó.

En nueve años con el Real Madrid, Toni Kroos ha disputado 417 partidos y ha ganado 20 títulos: 4 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Toni Kroos ganó 20 títulos con el Real MadridFuente: Real Madrid

Los fichajes del Real Madrid

El Real Madrid ha incorporado a su plantilla para la próxima temporada al lateral izquierdo Fran García, al mediocampista ofensivo Brahim Díaz, el delantero Joselu Mato y al centrocampista Jude Bellingham, fichado desde el Borussia Dortmund por 103 millones de euros.

El cuadro de Carlo Ancelotti no cuenta más con Karim Benzema, Eden Hazard, Mariano Díaz y Marco Asensio. Asimismo, hizo oficial la renovación del alemán Toni Kroos por una temporada más. También continúan el croata Luka Modric y el defensa Nacho Fernández. Ellos tres, junto a Dani Carvajal, serán los capitan del cuadro blanco en el curso entrante.

