Vinicius Junior no jugará ante Rayo Vallecano pese a no ser sancionado

El Real Madrid no ha convocado a Vinicius Junior, tras la decisión del Comité de Competición de dejar sin sanción la expulsión que sufrió en Mestalla, y según apuntan a EFE fuentes del club, el brasileño es baja ante el Rayo Vallecano por unas molestias en la rodilla y duda para la visita al Sevilla de la penúltima jornada de LaLiga.



Carlo Ancelotti ha decidido esta mañana, en el día del partido ante el Rayo Vallecano, no incluir en la convocatoria a Vinicius tras quedar anulada la tarjeta roja que recibió la pasada jornada. El técnico del Real Madrid opta por no forzar al futbolista brasileño, que no ha entrenado los dos últimos días por unas molestias de rodilla.



Tras descartar la presencia de Vinicius ante el Rayo, el Real Madrid también deja en duda su presencia el domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro ante el Sevilla. Se estudiará su evolución en los próximos días para tomar una decisión definitiva.

Carlo Ancelotti sobre Vinicius

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti exhortó a las autoridades competentes a tomar "medidas drásticas" contra los casos de racismo en los estadios de fútbol, dos días después de los insultos contra su delantero Vinicius en Valencia.

"Esto tiene que parar. Nos pasa cada día. Les pasa a muchos otros, a Vini pero a otros. Le dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu padre, tu madre… No es una guerra, es un deporte. Es el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto", afirmó Ancelotti antes del partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano.

"Es un momento importante para tomar medidas drásticas. Las instituciones tienen una oportunidades, sobre todo ahora, para tomar medidas radicales en este tema importante", insistió el técnico italiano.

