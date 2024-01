Carlo Ancelotti no se ve favorito ante el Barcelona: "El Clásico siempre iguala las cosas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que un Clásico; como el que se disputará este domingo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España; "siempre iguala las cosas", y está convencido de que el resultado no marcará el resto de la temporada.

"Esta es una competición que termina mañana, el resto es otra historia. Es un título importante para la imagen del club. El Clásico siempre iguala las cosas, y mañana va a ser exactamente lo mismo. Se igualará todo y serán los pequeños detalles los que decidan esta final", declaró el italiano.

Ancelotti indicó que el Real Madrid no afrontará la final con el ánimo de revancha por la definición de la Supercopa del 2023, en la que la victoria fue para el Barcelona.

"El Real Madrid no sale con ánimo de revancha, el Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta y de este club. Es un rival al que respetamos mucho, que es muy fuerte y que nos ha ganado, pero el hambre es siempre la misma", subrayó.

La experiencia de Xavi

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández vuelven a encontrarse en una definición, la cual llega en un curso en la que los resultados se muestran favorables a los blancos.

“Está haciendo un óptimo trabajo en el Barcelona. Es verdad que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no tiene experiencia. Su trayectoria ya es muy buena, le ayuda mucho el hecho de haber sido uno de los mejores centrocampistas del mundo”, mencionó.

Real Madrid, sin bajas en el Clásico

El estratega confirmó que el lateral Dani Carvajal estará disponible, a pesar de acabar el partido ante el Atlético de Madrid con fatiga muscular. El canterano fue una de las figuras para conseguir clasificar a la final.

"Carvajal está bien, necesitó un día más de descanso porque a los veteranos les cuesta más recuperar que a los jóvenes. Puede jugar sin problema", señaló.

En cuanto a su elección en portería, "no" quiere "dar pistas". "Agradezco que estén preocupados por lo que voy a hacer con la portería, pero tranquilidad, algo voy a hacer. Fichamos a Kepa después de la lesión de Courtois y fue titular. Después, Kepa tuvo una lesión y el suplente, que era Lunin, se mereció la competencia, no por un demérito de Kepa, sino porque Lunin actuó muy bien. Siento que en este momento no puedo elegir un titular y un sustituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido", concluyó.

