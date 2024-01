Jorge Fossati, preocupado por la actualidad de Paolo Guerrero en inicio de su etapa como DT de Perú

Jorge Fossati fue presentado en la Videna como el entrenador de la bicolor por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director general de Fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas. El exseleccionador de Uruguay y Qatar señaló que dejará el alma para conseguir la clasificación al Mundial 2026.

Luego de dos días, Fossati volvió a hablar con la prensa, aunque en esta ocasión no ocultó su preocupación por la actualidad de Paolo Guerrero, que se desvinculó de LDU de Ecuador, club donde salió campeón del torneo ecuatoriano y la Copa Sudamericana.

“Pedí su número para llamarlo por su cumpleaños. Y hoy me volví a poner en comunicación con él precisamente para saber de su actualidad”, señaló.

“Vamos a tratar de estar en comunicación con la mayoría de futbolistas que ya han estado en la selección, sin excepción. Estoy en comunicaciones con Paolo Guerrero y junto a Cristian Cueva son los jugadores que más me preocupan en este momento", agregó Fossati en entrevista con Movistar Deportes.

¿Cuándo debutará Fossati como DT de Perú?

Se tiene previsto que el estreno de Jorge Fossati con el buzo de Perú será en la fecha FIFA de marzo. Aún no se definen los rivales, aunque peligra que Italia sea uno de los contricantes.

Fossati sobre Lapadula y Guerrero

En conferencia de prensa, Fossati señaló que si Gianluca Lapadula no se recupera de su lesión a las costillas no será llamado a los amistosos internacionales que Perú sostendrá en marzo próximo.

"Lapadula está lesionado. ¿Cómo llegará a marzo? Si no llega bien a marzo no estará. O en una de esas si es marzo, y es fecha FIFA, lo invitamos que esté, pero no va a estar dentro del plantel", aseguró Fossati a la prensa en la Videna.

Asimismo, el exentrenador de Universitario subrayó que en su etapa no habrá un jugador imprescindible en la Selección Peruana. Esta posición incluye a Paolo Guerrero.

"Para nada considero que haya imprescindibles. Acá en mi cargo ni en un plantel de futbolistas, mucho más cuando estas hablando de un plantel de selección. Sería una enorme falta de respeto decir que si no está Lapadula o Paolo Guerrero, Perú no tiene un 9", aseveró.

