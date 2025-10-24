Últimas Noticias
Kylian Mbappé se motiva para el Clásico: "A nivel de clubes, no hay nada más especial"

Mbappé busca su primera liga con el Real Madrid.
Mbappé busca su primera liga con el Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGIO PEREZ
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Real Madrid, con Mbappé titular, recibe al Barcelona este domingo por la décima jornada de LaLiga.

Lo tiene claro. Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, aseguró que "no hay nada más especial" que un clásico ante Barcelona, "el partido que todos quieren jugar", y espera sentir la fuerza del Santiago Bernabéu el domingo para derrotar por primera vez al club culé con la camiseta blanca.

"Es el partido que todo el mundo quiere mirar. A nivel de clubes no hay nada más especial. Solo se puede comparar a un gran partido de Champions, pero al nivel de la Liga no hay otro partido como el Real Madrid-Barcelona. Es el partido que todos quieren jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", aseguró Kylian Mbappé.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Mbappé marcó diez goles en seis partidos en el mes de septiembre.

En Real Madrid, Mbappé ha ganado la Supercopa Europa y Copa Intercontinental.
En Real Madrid, Mbappé ha ganado la Supercopa Europa y Copa Intercontinental. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juanjo Martín

Mbappé se enfoca en vencer al Barcelona

"Es un placer ser de nuevo jugador del mes, significa que el equipo lo ha hecho bien, hemos ganado muchos partidos y hemos marcado muchos goles. Seguimos nuestro camino, estamos muy felices de la manera en la que jugamos y ganamos. Esperamos seguir así", valoró el exPSG.

El delantero francés enfocó con ilusión lo que le viene con el Madrid, centrado en el duelo ante el Barcelona. El pasado curso, pese a su aportación goleadora, perdió los cuatro clásicos que disputó.

"Es una semana importante para nosotros. Lo fue contra Juventus, pero el domingo es un partido especial. Esperamos que la gente esté con nosotros, que vayan a animarnos como siempre. Saben de la importancia del partido y nosotros lo sabemos también y esperemos que sea un gran día para nosotros", dijo.

Ademas, el 10 del Real Madrid agregó: "Me siento muy bien. Quiero ayudar siempre al equipo, si es con goles, con goles; y si es con otra cosa, con otras cosas. Sigo el camino del equipo. Necesita siempre la ayuda de todos los jugadores e intento ayudar siempre. El equipo está listo para lo que vaya a pasar".

