Kylian Mbappé se motiva para el Clásico: "A nivel de clubes, no hay nada más especial"

Lo tiene claro. Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, aseguró que "no hay nada más especial" que un clásico ante Barcelona, "el partido que todos quieren jugar", y espera sentir la fuerza del Santiago Bernabéu el domingo para derrotar por primera vez al club culé con la camiseta blanca.

"Es el partido que todo el mundo quiere mirar. A nivel de clubes no hay nada más especial. Solo se puede comparar a un gran partido de Champions, pero al nivel de la Liga no hay otro partido como el Real Madrid-Barcelona. Es el partido que todos quieren jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", aseguró Kylian Mbappé.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Mbappé marcó diez goles en seis partidos en el mes de septiembre.