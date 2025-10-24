Real Madrid vs Barcelona: ¿a qué hora juegan y dónde ver El Clásico en LaLiga EA Sports?

Real Madrid jugará de local este partido clave por la décima jornada de LaLiga EA Sports.

El Estadio Santiago Bernabéu será el epicentro del partidazo del fin de semana en el mundo fútbol. Esta vez, Real Madrid recibirá a su eterno rival Barcelona por la fecha 10 de LaLiga temporada 2025-26.

Luego de disputarse nueve jornadas, el quipo dirigido por Xabi Alonso lidera la clasificación con 24 puntos, seguido muy cerca por el Barza (22) que tiene la misión de escalar a la cima.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo llegan a ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports?



En el Sa

antiago Bernabéu, Real Madrid ganó 1-0 a Juventus en la última fecha de la Champions League y en ese mismo certamen, Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos de local.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Barcelona en vivo por ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports?

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona está programado para jugarse el domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto del cuadro merengue tiene capacidad para recibir a 85 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona en vivo por ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 10:15 a.m.

, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 10:15 a.m. En España , el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 5:15 p.m.



, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 5:15 p.m. En Chile, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 12:15 p.m.



En Paraguay, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 12:15 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 11:15 a.m.



En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 11:15 a.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 12:15 p.m.



En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 12:15 p.m.

Em México (DF), el partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para la 9:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Barcelona en vivo vía TV y streaming?

El Clásico de LaLiga por TV se transmitirá en Perú y los restantes países de Sudamérica a través de ESPN. En España se ve por M+ LaLiga TV, en México por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

El Real Madrid vs. Barcelona vía streaming puede verse en Perú y Latinoamérica a través del app de ESPN y Disney+. En México se ve por ViX Premiun, en España por Movistar Plus+ y en Estaods Unidos por ESPN+ y Fubo.

Real Madrid vs Barcelona: Alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde. Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri Gonzales, Lamine Yamal, Dani Olmo; Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Real Madrid vs Barcelona: últimos resultados de ‘El Clásico’



Barcelona 4-3 Real Madrid

Barcelona 3-2 Real Madrid

Real Madrid 2-5 Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona