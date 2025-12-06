Sutil pase: Piero Quispe dio una asistencia para que Sydney FC sea líder en la liga australiana [VIDEO]

Piero Quispe se ha ganado un puesto de titular en el Sydney FC. El excrema ya tiene una buena cantidad de minutos en la temporada 2025-26 y este sábado fue clave para una nueva victoria de su elenco a nivel oficial.

El seleccionado nacional dio una asistencia en el triunfo 2-1, como visitante, de Sydney FC ante el Central Coast Mariners. El partido fue por la fecha 7 de la temporada 2025-26 de la primera división de Australia.

Hay que tener en cuenta que como rival Quispe tuvo a Andrew Redmayne, portero que fue el verdugo de la Selección Peruana en el repechaje intercontinental hacia el Mundial Qatar 2022, en donde el equipo de Oceanía obtuvo la clasificación.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Así fue la nueva asistencia de Piero Quispe en Australia. | Fuente: Paramount+

Piero Quispe da la hora en el Sydney

En este cotejo, las cosas fueron de menos a más para el equipo del también exvolante de Universitario de Deportes en la Liga1.

A los 10 minutos del primer tiempo, Brad Tapp se encargó de marcar la ventaja para los locales. Es así que el club visitante fue con todo en la búsqueda de la igualdad.

La encontró gracias a Al Hassan Toure en el 29'. Piero Quispe recibió la pelota, avanzó y le dio una buena asistencia; su compañero solo tuvo que definir a placer con un buen remate de zurda.

Hay que tener en cuenta que este nuevo pase-gol es el segundo del mediocampista peruano en lo que va de temporada con el Sydney FC.

¿Cómo va el equipo de Quispe en la liga australiana?

Posteriormente, ya en la segunda mitad, la visita le dio vuelta al marcador con un tanto de Victor Campuzano. Este vino con un cabezazo.

Con la victoria, la escuadra de Sydney se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos. Su más cercano perseguidor, Auckland FC, tiene una unidad menos.