Argentina por su grupo en el Mundial 2026: "No hay rival fácil, no damos nada por descontado"

Argentina quiere sumar su cuarta estrella en la Copa del Mundo: el vigente campeón irá con todo en el Mundial 2026 de la mano del director técnico Lionel Scaloni.

Tras el sorteo de la próxima Copa del Mundo, la Selección de Argentina cayó sembrada en el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania.

Al respecto, el DT de la ‘Albiceleste’ se manifestó sobre los rivales que tendrá su elenco en el torneo que empieza en junio próximo.

"No hay rival fácil, hay que jugar los partidos. Siempre lo decimos y lo pensamos. No damos nada por descontado", sostuvo en el entrenador de Argentina en las redes sociales de su equipo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

#FIFAWorldCup 🏆 Así quedó conformado el Grupo J, donde la Selección Argentina iniciará su sueño hacia la cuarta ⭐#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/YblUKvJmLA — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 5, 2025

Argentina no se fía de sus contrincantes

Asimismo, el estratega del elenco sudamericano se refirió al enfrentamiento que tendrá con el conjunto argelino en la Copa del Mundo.

"Conozco al entrenador de Argelia, Vladimir Petković, lo tuve en la Lazio y es un gran técnico. Argelia es una buena selección que tiene grandes jugadores, y un semillero muy grande que nutre a otros países", agregó.

Por último, el técnico de Argentina también tuvo comentarios con relación a jugar contra Austria y Jordania. A este último, enfrentará por primera vez.

"Austria hizo una gran eliminatoria. Jordania quizá es el equipo que menos conocemos, pero no hay que dar nada por descontado, si llegó hasta acá por algo será. Los partidos hay que jugarlos. Es un grupo en el que debemos dar el máximo. A los argentinos les digo que vamos a dar el máximo, a intentar hacer lo que hicimos el último Mundial, que es no dar una pelota por perdida", añadió el DT argentino.

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador de repechaje (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Republica Checa).

GRUPO B: Canadá, ganador del repechaje (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Qatar y Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

GRUPO F: Holanda, Japón, ganador del repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

GRUPO I: Francia, Senegal, ganador del repechaje (Iraq vs. Bolivia/Surinam) y Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

GRUPO K: Portugal, ganador del repechaje (Congo vs. Jamaica/Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.