Real Madrid vs Elche EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 13 de LaLiga?

Real Madrid vs Elche EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 13 de LaLiga.

Real Madrid vs Elche EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports 2 y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Elche vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la jornada 13 de LaLiga 2025-26?

Real Madrid llega al partido con el mismo puntaje que Barcelona, pero con un partido menos. De ganar, será único líder. Elche, en tanto, está en el puesto 11 con 15 puntos y, de vencer, se pondría en puestos europeos.

¿Cuándo y dónde juegan Elche vs Real Madrid en vivo en el regreso al Spotify Camp Nou?



El partido entre Elche vs Real Madrid se disputará este domingo 23 de noviembre en el Estadio Manuel Martínez Valero. El recinto tiene capacidad para 33 732.

¿A qué hora juegan Elche vs Real Madrid en vivo en el regreso al Spotify Camp Nou?



En Perú , el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Elche vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Elche vs Real Madrid en vivo por TV y streaming?



El partido entre Elche vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports 2. Vía streaming, irá por DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Elche vs Real Madrid: alineaciones posibles



Elche: Matías Dituro; Victor Chrust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir y Andre Silva.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis