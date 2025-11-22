LaLiga EA Sports: Real Madrid enfrenta a Elche para seguir en la punta

La previa del choque de Elche ante Real Madrid, a disputarse en el estadio Martínez Valero mañana desde las 15:00 horas.

A partir de las 15:00 horas, Elche y Real Madrid protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Liga, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Real Madrid

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Real Sociedad. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Rayo Vallecano. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 10 goles a favor frente a 2 en contra.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 4-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 4 Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 13 11 Elche 15 12 3 6 3 -1

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Elche y Real Madrid, según país