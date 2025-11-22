Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 23 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025
| Fuente: Liga 1
por Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 23 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. UTC por la Liga 1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 23 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC – L1 Play, Fanatiz, L1

3:00 p.m. Alianza Lima vs. UTC – L1 Max, Fanatiz, L1 Play

3:00 p.m. Cienciano vs. Ayacucho FC – L1 Play, Fanatiz, L1 Max YouTube

3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. ADT – L1 Play, Fanatiz

3:00 p.m. Alianza Universidad vs. Juan Pablo II – L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Oviedo vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium, ESPN 2

10:15 a.m. Real Betis vs. Girona – DGO, Girona

12:30 p.m. Getafe vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Elche vs. Real Madrid – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Leeds United vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

11:30 a.m. Arsenal vs. Tottenham – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Hellas Verona vs. Parma – Disney+, ESPN+

09:00 a.m. US Cremonese vs. AS Roma – Disney+ Premium

12:00 p.m. Lazio vs. US Lecce – Disney+ Premium

2:45 p.m. Inter Milán vs. AC Milan – Disney+, ESPN+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

11:30 a.m. St. Pauli vs. Unión Berlín – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Auxerre vs. O. Lyon – Disney+ Premium

11:15 a.m. Stade Brestois vs. Metz – Disney+ Premium

11:15 a.m. Toulouse vs. Angers – Disney+ Premium

11:15 a.m. Nantes vs. Lorient – Disney+ Premium

2:45 p.m. Lille vs. Paris FC – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:30 p.m. Peñarol vs. Nacional – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:45 p.m. DIM Medellín vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele

8:00 p.m. América de Cali vs. Junior – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Macará vs. Delfín SC – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Barcelona SC vs. LDU Quito – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. Orense – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

5:00 p.m. FC Cincinnati vs. Inter Miami – Apple TV

7:45 p.m. Phipadelphia Union vs. New York City – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:30 p.m. Rosario Central vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, Fanatiz

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Talleres Córdoba – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Bahía vs. Vasco – L1 Play, Globo, Fanatiz

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Juventude – L1 Play, Fanatiz

4:30 p.m. Sport Recife vs. Vitória – L1 Play, Fanatiz

6:30 p.m. Cruzeiro vs. Corinthians – L1 Play, Fanatiz, L1

