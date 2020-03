Real Madrid venció al Barcelona en el último clásico español con un gol de Vinicius Jr. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Real Madrid consiguió vencer al Barcelona en el último clásico del fútbol español por 2-0 con los goles de Vinícius Junior y Mariano Díaz, hecho que les permitió retomar el primer lugar de la clasificación en La Liga.

Uno de los principales protagonistas del partido fue el atacante brasileño, quien fue titular, marcó el primer tanto del juego y generó muchos problemas a la defensa azulgrana, como sucedió con Gerard Piqué.

Piqué y Vinícius tuvieron un cruce por un posible penal que reclamó el ‘25’ del Madrid durante el clásico en el Santiago Bernabéu. El delantero aprovechó su canal de Youtube para explicar varias acciones del partido ante el Barcelona.

Ambos continuaron durante varios pasajes del cotejo con la disputa verbal sobre el terreno de juego, ya que Gerard le reclamaba a Vinícius que se hubiera tirado dentro del área, mientras el brasileño le comentaba que había sido él o Arthur Melo el que le había hecho falta dentro del área.

“Yo pensé que me había pisado él. Pero después vi el vídeo y no fue él, fue Arthur. Por eso me preguntó si yo estaba loco”, aseguró el delantero en su cuenta de Youtube.

Con el tanto al Barcelona, Vinícius registró su segundo gol en la temporada actual de La Liga. No anotaba en el certamen desde setiembre de 2019, cuando venció el arco del Osasuna.