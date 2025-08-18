Últimas Noticias
Real Madrid vs Osasuna en vivo: juegan por la fecha 1 de LaLiga EA Sports

Guía de TV de Real Madrid vs Osasuna por LaLiga.
Guía de TV de Real Madrid vs Osasuna por LaLiga.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Real Madrid se estrenará en LaLiga temporada 2025-26 cuando juegue de local ante Osasuna.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid quedó listo para estrenarse en LaLiga de España temporada 2025-26 y su primer rival será Osasuna. Será la primera prueba con Xabi Alonso en el banquillo. Las caras nuevas son Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, que seguramente tendrán minutos en el Santiago Bernabéu.

El 19 de agosto de 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España, fue el último partido de Xabi Alonso con el Real Madrid en casa. El 18 de abril de 2017, su primer regreso, con otra camiseta, la del Bayern Múnich, en un reencuentro en el que recogió todo el afecto del madridismo que reconoció tres años de un centrocampista que era estilo y precisión.

Real Madrid vs Osasuna: ¿Cómo llegan a la fecha 1 de LaLiga?

Real Madrid llega a su estreno liguero después de golear por 4-0 a WSG Tirol de Alemania en amistoso, mientras que Osasuna venció 3-0 a Mirandés.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Osasuna en vivo por la fecha 1 de LaLiga?

El partido está programado para el martes 19 de agosto en el Estadio Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84.000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Osasuna en vivo por LaLiga?

  • En Perú, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 2:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 2:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 2:00 p.m.
  • En Chile, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 3:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 3:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 4:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 1:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Real Madrid vs Osasuna comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Osasuna en vivo por TV y streaming?

El partido del Real Madrid vs Osasuna será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Osasuna: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Budimir y Raúl García de Haro.

