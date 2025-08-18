Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 19 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO.
Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO. | Fuente: Racing Club
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 19 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing Club vs. Peñarol por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este martes 19 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 19 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Fortaleza - ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Racing Club vs. Peñarol - ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Sao Paulo vs. Atlético Nacional - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Huracán vs. Once Caldas - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Fluminense vs. América de Cali - D Sports, DGO

7:30 p.m. | Mushuc Runa vs. Independiente del Valle - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Osasuna - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

2:00 p.m. | Rangers vs. Brujas - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Qarabag - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Estrella Roja vs. Pafos FC - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

7:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs. Envigado - RCN Nuestra Tele

