Xavi y Messi. | Fuente: Barcelona

Real Madrid se juega la vida este miércoles cuando reciba a París Saint Germain (PSG) por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Santiago Bernabéu será testigo de un partidazo que tendrá como protagonistas a Karim Benzema, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi.

En la antesala del compromiso, el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, destacó el choque entre merengues y parisinos y lamentó que su equipo esté en esta instancia de la Champions League.

"Lo veré y disfrutaré del partido y la pena es no estar nosotros en Champions. Es un partidazo, y que gane el mejor", afirmó Xavi al ser preguntado por la presencia de Lionel Messi en el Santiago Bernabéu con el PSG.

"Le deseo lo mejor a Ney (Neymar) y a Messi, que gane el mejor, pero si pueden ganar Ney y Messi, mejor", afirmó el técnico azulgrana, recordando su amistad con los dos jugadores del equipo francés.

Barcelona en Euroopa League

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, insistió este miércoles en que son sólo un "aspirante" y que "el Sevilla es más favorito" a ganar la Europa League antes del partido de ida de octavos de final contra el Galatasaray del jueves.

"No me veo como uno de los favoritos, no conocemos la competición la competición, no la hemos ganado nunca, el Sevilla es más favorito que nosotros. Somos uno de los candidatos", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro en el Camp Nou.





