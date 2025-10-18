Real Madrid en contra de partidos Barcelona vs. Villarreal en Miami: "Adultera la competición"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alza su voz de protesta. Real Madrid apoyará este domingo -en el partido ante Getafe- la iniciativa de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) contra el partido entre Villarreal vs. Barcelona que se disputará en Miami.

En conferencia de prensa, el técnico Xabi Alonso aseguró que está en contra de dicho cotejo porque "adultera la competición". "Mi opinión es la misma que hace dos meses. Nosotros estamos en contra del partido porque adultera la competición. No ha habido unanimidad para que se juegue en campo neutral y no ha habido consulta", opinó el estratega.



El técnico admitió que su equipo se sumará a la protesta que iniciaron los jugadores del Real Oviedo y el Espanyol en el partido adelantado al viernes en la novena jornada liguera.



"Las protestas son positivas porque es algo que muestra ese sentir que tienen muchísimos clubes. Estamos en contra de que se tome esta decisión de manera unilateral. Se puede dar si hay unanimidad entre todos los clubes, pero no es el caso", manifestó.

Técnico del Bilbao también se mostró en contra por el partido en Miami

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, también se mostró en contra del partido entre Villarreal vs Barcelona en Miami y afirmó que, si los jugadores hacen una protesta, se tiene que atender.

"Generalmente, los jugadores no hacen demasiadas (protestas) y para mí son los que hacen que todo esto vaya hacia adelante. Ni el presidente de la FIFA ni el de la UEFA ni nada por el estilo. Son los jugadores", recalcó el técnico del equipo rojiblanco, cuestionado sobre este asunto.

Valverde no entró a valorar que el parón de diez segundos realizado ayer viernes por los jugadores del Oviedo y el Espanyol en el Carlos Tartiere no se viera en la retransmisión televisiva, pero no tiene "ninguna duda de que va a tener resonancia, se vea más por más por televisión o no".

"No sé si será una norma que no se vean esos segundos de protesta. En cualquier caso, el estamento más importante en el mundo del fútbol es el de los jugadores, mucho más que cualquier otro. Es una protesta que hay que tenerla en cuenta, respetarla y saber por qué", incidió el técnico del Athletic.

