PSG y Real Madrid. | Fuente: AFP

Eduardo Camavinga se encuentra en la mira de Real Madrid desde hace meses. El club español, que se ha caracterizado por fichar a jóvenes estrellas, quiere sí o sí al volante del Rennes que apenas a los 17 años debutó con la Selección de Francia.

Sin embargo, le ha salido un rival al Real Madrid. Se trata de París Saint Germain (PSG), tal como informa el diario Marca de España que indicó que ya inició la "batalla" por Camavinga.

La batalla por convencer a Camavinga ha comenzado ya. El Real Madrid lleva tiempo detrás del jugador a través de Juni Calafat, responsable de fichajes del club, y el último en posicionarse claramente ha sido el PSG. Leonardo se rindió en elogios hacia el jugador en una entrevista a Canal Plus Francia la semana pasada", señaló la publicación.

Asimsimo, el propio entrenador del PSG Thomas Tuchel reconoció que el mediocampista sería un buen refuerzo para el subcampeón de la Champions League.

"No le diría que no a Camavinga. Es uno de los mejores jugadores de la Ligue 1 y tiene un buen futuro, pero juega en el Rennes que este año juega Champìons League. Y esto no es el Monopoly", dijo Tuchel.

Camavinga jugó en la victoria de Francia por 4-2 ante Suecia por la Liga de Naciones.

Eduardo Camavinga de Francia. | Fuente: AFP

Debutó con Francia

Camavinga, que con 17 años, 9 meses y 29 días es el primer jugador menor de edad en ser internacional con los Bleus desde hace más de 100 años.

"En primer lugar, siento alegría y orgullo por mi familia y por todos los franceses. Es un poco loco, nunca había venido a Clairefontaine (sede de la selección francesa) salvo una vez con la sub-21. Me han recibido bien, he estado cómodo y todo ha salido bien. Para volver tendré que rendir con mi club", señaló Camavinga, nacido en Angola, de padres congoleses, y objetivo de los grandes clubes europeos.