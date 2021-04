Erling Haaland es pretendido por el Real Madrid | Fuente: Instagram

Erling Haaland es el ‘9’ del momento, por el que los clubes más poderosos de Europa pelean por su fichaje. Si bien tiene solo poco más de un año con el Borussia Dortmund, es muy probable que a final de temporada pueda cambiar de equipo y muestra de ello son los viajes durante el último jueves de su padre y el agente Mino Raiola.

Primero, se confirmó que ambos se habían reunido con Joan Laporta, presidente del Barcelona. Luego de este encuentro, tomaron un vuelo rumbo a Madrid y ahí han coincido con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien preguntó por la condición del atacante noruego de 20 años.

En el caso del Real Madrid, los merengues cuentan con Karim Benzema como gran figura, pero sin una alternativa sólida cuando no está él. Ni Mariano Díaz ni Luka Jovic en su momento fueron solución, por lo que el club busca potenciar su ataque, siendo Erling Haaland su gran deseo.

Sobre esto fue consultado el mismo Zinedine Zidane, quien mostró su postura tajante frente al posible fichaje del ‘9’ noruego.

"Me canso de decir lo mismo. No voy a opinar nada ni voy a entrar en lo que pueda pasar fuera. No sé lo que va a pasar el próximo año. Yo no me meto en nada, cada uno hace las cosas que cree conveniente. Mi trabajo únicamente es preparar muy bien el partido de mañana", apuntó el francés.

Desde Alemania apuntan a que el propio Erling Haaland le ha comunicado al Borussia Dortmund que quiere dejar el club en el próximo mercado de fichajes. Se estima que su precio de salida está cerca de los 150 millones de euros, teniendo ahora al Real Madrid y Barcelona como los clubes que más fuerte han pujado por ficharlo.





