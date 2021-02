Sergio Ramos con Zidane. | Fuente: AFP

Perdió la paciencia. El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a mostrar su molestia luego de ser consultado este domingo sobre la posible renovación de Sergio Ramos, que culmina su contrato con el club merengue el 30 de junio.

"Siempre me preguntas lo mismo, es impresionante macho. Yo quiero que se arregle, pero aparte de eso, nada más. Mañana tenemos un partido", señaló Zidane dejando en claro que no opinará más sobre Ramos y su permanencia en Real Madrid.

De otro lado, el DT francés señaló que su equipo atraviesa un buen momento previo al choque ante Real Sociedad. "Estamos jugando bien, hemos recuperado la confianza y eso se ve en el terreno de juego. Benzema y Hazard están mejor, pero no están listos. No puede dar una fecha, se van a recuperar más tarde que los que ya han vuelto. No puedo dar una fecha exacta", agregó.

Zidane, además, dijo que LaLiga está peleada por la competencia con Atlético de Madrid y Barcelona. "Ahora es de tres, antes era de uno, luego será de dos... Para nosotros siempre ha estado abierta. Faltan 42 puntos y nosotros vamos a seguir a lo nuestro", comentó.

"No podemos hacer nada y nos han pasado muchas cosas. Pero yo soy positivo y ahora estamos recuperando jugadores. Para mí lo más importante es el compromiso de los jugadores. Con todo lo que han ganado estos jugadores, sigue con ganas", culminó Zidante sobre las lesiones en el Real.

Real Madrid recibirá a Real Sociedad en el Estadio Alfredo Di Stefano. La cita será el 1 de marzo a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

